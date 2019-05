I Fanti di Bagnolo Mella hanno fatto festa per i 20 anni di anniversario di fondazione.

Fanti Bagnolo in festa

I Fanti di Bagnolo Mella hanno festeggiato i 20 anni di anniversario di fondazione. Una giornata che non è stata fermata dalla pioggia: la locale sezione, guidata dal presidente Stefano Signorini, ha infatti solo modificato in parte il proprio programma di fatto eliminando solo il corteo. Il ritrovo è stato così in sala Piozzi e dopo un breve momento conviviale, al quale ha partecipato anche la banda cittadina, e i discorsi ufficiali i Fanti si sono portati poi in piazza davanti al Monumento del Bepi per la deposizione della Corona. Dopo la Messa la giornata si è conclusa con il pranzo tutti insieme.

