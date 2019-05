La pioggia non ferma la Sangiofest a Chiari. Grandissimo successo registrato ieri sera, ma i ragazzi sono pronti a replicare.

La pioggia non ferma la Sangiofest

Buon cibo e tanto divertimento si sono rivelati una ricetta vincente. E’ andata alla grande la prima serata della Sangiofest, l’evento organizzato dai giovani cresciuti con la sagra del San Giovanni. Il tendone, ben allestito in via Rudiano, 33, è riuscito a fare in modo che la pioggia non fermasse la serata nella quale si sono esibiti i Falling Grace e poi Unkd. Ma attenzione, questa sera, si replica. Spazio a Effect e tributo agli 883. Saranno attivi il servizio bar e cucina e l’iniziativa è pensata per tutti: giovani, adulti e piccini. Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto al gruppo Nel ricordo di Nicolas e all’associazione Or-s-a.

TORNA ALLA HOME PAGE