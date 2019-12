La Pietro Cadeo Onlus ha spento 160 candeline. Questa mattina il presidente della Casa di riposo ha fatto il punto della situazione e tagliato la torta.

Pietro Cadeo Onlus

I festeggiamenti erano iniziati a novembre, ma si sono conclusi questa mattina. La Casa di riposo Pietro Cadeo Onlus ha spento be 160 cadeline. In conclusione al calendario di appuntamenti pensati per l’importante anniversario, questa mattina, il presidente Giovanni Massafra (a pochi giorni dalla fine del suo mandato) ha fatto il punto sulla situazione. Al termine dell’incontro non è mancato il taglio della torta di rito.

L’approfondimento completo sarà sulle pagine del ChiariWeek in edicola a partire da venerdì 6 dicembre.

