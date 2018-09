La missione giovani torna a Trenzano e a Cossirano dopo molti anni

Dal 20 al 30 settembre

L’ultima iniziativa simile risale nel paese della bassa all’anno 2000. Iniziate giovedì scorso le attività di “Get up and walk”, la missione dedicata ai giovani, agli adolescenti e alle famiglie, promossa dalle parrocchie di San Valentino e di Santa Maria Assunta, continuano ancora in queste ore le visite e gli incontri. Dal lunedì al venerdì alle fermate degli autobus i missionari presenti in paese e i giovani animatori incontreranno gli studenti in partenza per Brescia, Chiari, Rovato, Orzinuovi e Bargnano. Sempre nelle prossime mattine si terranno incontri nelle scuole primarie e secondarie del paese. Ogni giorno, dalle 16.15, sarà attivo lo stand nel piazzale del palazzetto di via Marconi. Merende, riflessioni e condivisioni saranno all’ordine del giorno. A Cossirano, in sala Paolo VI, saranno proposti tre incontri per i genitori.

Tante le iniziative

Sabato si è tenuta la messa di apertura alle ore 19, seguita da uno spettacolo teatrale dedicato al santo poverello di Assisi.

La conclusione

Sabato 29 e domenica 30 si terrà la conclusione della manifestazione. Diversi i momenti di celebrazione nella due giorni. Domenica nel pomeriggio è prevista la festa finale, che si concluderà con l’aperitivo, la cena e la serata musicale.