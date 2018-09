La minoranza di Pompiano torna all’attacco sull’illuminazione. Il progetto è stato discusso in Consiglio.

La minoranza di Pompiano torna all’attacco sull’illuminazione

Oggetto di discussione del consiglio Comunale di mercoledì sera è stato il progetto approvato dall’Amministrazione per cambiare i punti luce ed istallare le telecamere di videosorveglianza. A sollevare non poche polemiche sulle tempistiche e le modalità, il consigliere di minoranza Giancarlo Comincini capo gruppo di «Prima Pompiano, Gerolanuova, Zurlengo», che già da tempo si era espresso sulla questione criticando la promiscuità del progetto e il fatto che forse attendere sarebbe stato sinonimo di risparmio. La risposta della giunta, tuttavia, non è mancata di arrivare.

L’articolo completo sul Manerbioweek in edicola

TORNA ALLA HOME PAGE