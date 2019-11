Vittoria Forlati ha solamente 17 anni, ma ha già le idee molto chiare sulle sorti del Pianeta.

La Greta bresciana conquista la platea di Legambiente

La voce della giovane studentessa, che fa parte di Legambiente e del movimento Fridays For Future, che si ispira a Greta Thunberg, ha parlato a Napoli davanti a centinaia di persone in occasione dell’XI Congresso di Legambiente. Le sue parole sono state molto forti e la sua battaglia è stata supportata da numerose e precise argomentazioni. Sicuramente la sua passione ha prevalso sull’emozione: il suo è un appello per salvare il Pianeta.

Ulteriori dettagli e l’intervista sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 29 novembre.

TORNA ALL’HOMEPAGE