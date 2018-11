A Palazzo Bertazzoli l’associazione Fanti ha raccontato la Grande Guerra ai ragazzi bagnolesi.

La Grande Guerra

Interessante incontro quello avvenuto a palazzo Bertazzoli, con l’associazione nazionale Fanti, rappresentata dal presidente nazionale Gianni Stucchi, dal Segretario provinciale Vincenzo Ferrero e dal presidente della sezione bagnolesee Stefano Signorini. Grazie a una bellissima testimonianza video, curata appunto dagli associati, i ragazzi di terza media hanno potuto conoscere in profondità quanto accaduto nella Grande Guerra. “L’obiettivo era dare un’opportunità in più ai ragazzi di informarsi e interessarsi di una vicensa storica che rischiamo di far cadere in declino” ha commentato il presidente dei Fanti di Bagnolo, Stefano Signorini.

