La festa di Carla Montanari ha fatto il sold out. La malata di Sma più grande d’Italia ha devoluto i «regali» al centro Ronchi.

Grande festa

Grande festa per il 65esimo compleanno della monteclarense. Un party travolgente, come la festeggiata. «Carla è una di quelle persone che sa aprire le porte, in particolare quelle del cuore. Stare con lei significa andare oltre gli ostacoli mentali». Per Carla Montanari, la malata di Sma più matura d’Italia, sono arrivati anche un messaggio vocale del cantautore Omar Pedrini e una lettera del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. L’articolo completo in edicola con MontichiariWeek e GardaWeek.

