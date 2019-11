La festa del Ringraziamento a Trenzano domenica 10 novembre

La festa del Ringraziamento a Trenzano

La festa del Ringraziamento a Trenzano come ogni anno ha riunito gli agricolori, laCordiretti e gli allevatori del “paese delle risorgive”. Trattori, mietitrebbie, mezzi agricoli e molto altro ancora sono stati oggetto di benedizione solenne e hanno sfilato per le vie del centro.

La domenica dedicata ai contadini

Alle ore 9 il ritrovo negli spazi del parcheggio del palazzetto dello sport. Poi i mezzi hanno attraversato in parata le vie del centro. Alle 10.30 la santa messa in Santa Maria Assunta. Alle 11.30 la benedizione. Al termine un momento conviviale in oratorio negli spazi di via Castello.

Anche a Cossirano

Nel pomeriggio la celebrazione e la festa ha coinvolto anche la comunità di fedeli di San Valentino.

In piazza Libertà

In piazza delle libertà presente anche la castagnata delle penne nere del gruppo locale. Nel numero di venerdì del Chiariweek le interviste ai protagonisti della giornata.