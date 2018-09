Consegnata una benemerenza a nome della comunità

Il sindaco ha ringraziato la cuoca Antonia

Dopo ventisette anni di onorato servizio la cuoca Antonia Maccagnola della scuola dell’infanzia di Alfianello va in pensione. Il suo cucinare con amore ha fatto “leccare i baffi” ad intere generazioni di bambini alfianellesi. Una persona semplice e tanto dolce, innamorata del proprio lavoro.

Il sindaco Matteo Zani, in occasione del Consiglio comunale di questa sera ha voluto ringraziarla pubblicamente “Grazie Antonia per tutto quello che hai fatto e per il modo in cui l’hai fatto, ponendo sempre come priorità le esigenze dei nostri bambini”.

La consegna della targa

Molto emozionata Antonia si è avvicinata al sindaco e ha ritirato la targa di ringraziamento che la elogia per la sua disponibilità e la sua professionalità, ancor più sentita in quanto consegnata dal primo cittadino cuoco “La cucina ci accomuna ed è un piacere poterti ringraziare in questo modo”.

Antonia in preda all’emozione ha ringraziato tutti di cuore e ha commentato “Tutto quello che ho fatto l’ho fatto per amore dei miei bambini dell’asilo”.