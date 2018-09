Una giornata tra la gente, tra lezioni di disostruzione pediatrica e informazioni sull’attività svolta quotidianamente dalla Croce Verde di Orzinuovi

Il sabato della Croce Verde

“Previeni in piazza” è il titolo della manifestazione in corso di svolgimento in piazza Vittorio Emanuele II a Orzinuovi e organizzata dalla locale Croce Verde. Fino alle 19 si terranno delle breve lezioni teoriche-pratiche sulle tecniche di disostruzione delle vie aeree (pediatriche e per adulti), mentre i volontari daranno anche costantemente informazioni sulle attività che svolgono e sui corsi per entrare a far parte del gruppo di volontariaro