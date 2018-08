La Cat di Mirano lotta contro l’alcolismo

Dal 2000 Cat di Mirano lotta contro l’alcolismo e aiuta le famiglie del territorio.

Sostegno, vicinanza, dialogo e braccia aperte. Sono le fondamenta del gruppo Cat (Club alcolisti in trattamento) «Amore e vita». Perché quella contro l’alcolismo non è e non deve essere una lotta solitaria. Attiva sul territorio dal 2000, l’associazione fondata da Carlo Mazzucco in 18 anni ha aiutato decine e decine di persone e relative famiglie a superare lo scoglio dell’attaccamento alla bottiglia e ritrovare se stessi, l’amore, l’amicizia. A cominciare una vita nuova, libera e consapevole.

