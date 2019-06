La campionessa Vanessa Ferrari si è raccontata a Chiari. La ginnasta italiana, la prima a conquistare una medaglia d’oro ai Campionati mondiali di ginnastica artistica nel 2006 ha fatto tappa in piazza delle Erbe.

E’ stata una grande serata. Ieri, in piazza delle Erbe, è arrivata la campionessa Vaness Ferrari. La ginnasta italiana è stata la prima a conquistare una medaglia d’oro ai Campionati mondiali di ginnastica artistica nel 2006. Per questa storica vittoria ha ottenuto il Collare d’oro del Coni, e nel 2007, a 17 anni, è stata nominata Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica Italiana. L’evento è stato organizzato da Atl-eticamente Spot&Sport con il patrocinio del Comune. La giovane pluripremiata è stata intervistata da Folco Donati della Brixia Gym e ha raccontato la sua vita in attesa di Tokyo 2020. Tantissime le persone presenti.

