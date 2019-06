A Faverzano l’ultimo concerto dell’annata per la banda Vinaccesi di Offlaga.

Banda Vinaccesi

La banda musicale benedetto Vinaccesi di Offlaga ha concluso l’annata musicale in bellezza con l’ultimo concerto. Numeroso è stato il pubblico in piazza Roma a Faverzano per quest’ultima uscita che ha sancito il rompete le righe per la Vinaccesi.

