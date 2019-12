Al giorno d’oggi sono sempre più le persone che scelgono di investire il proprio capitale in un immobile di lusso ed il motivo è piuttosto semplice. Il mercato immobiliare è continuamente preso d’assalto da potenziali acquirenti stranieri, interessanti non solo all’acquisto di ville esclusive ma anche all’affitto per lunghi periodi di tempo. Certo è che i proprietari di un immobile di lusso possono permettersi di chiedere cifre elevate e di raggiungere un profitto davvero molto interessante, che non regge il confronto con quello che si può ottenere con un appartamento standard. Chi dispone di un buon capitale quindi fa benissimo ad investire nelle ville di pregio, perché ne può trarre un profitto decisamente più vantaggioso.

In Italia però ci sono alcune città in particolare che attirano il mercato internazionale: chi viene dall’estero cerca ville di lusso in alcuni centri specifici, tralasciando molte altre zone. Per questo motivo è bene sapere dove conviene investire, in modo da avere la certezza di compiere un vero affare. Vediamo quali sono le 3 città italiane più consigliate da questo punto di vista.

Milano: la Capitale della moda

Milano è una delle città più consigliate se intendete investire in una casa o in una villa di pregio. Parliamo infatti della capitale della moda, che in tutte le stagioni dell’anno accoglie turisti internazionali ma non solo. La città della Madonnina è sede delle maggiori aziende italiane ed estere, il centro degli affari finanziari e fulcro dell’economia italiana. Gli immobili di lusso a Milano difficilmente rimangono sfitti, perché qui la capacità di spessa è ampia e arrivano anche molti stranieri da ogni parte del mondo. Investire nelle case di pregio in questa metropoli è quindi una bellissima idea, che comporta un margine di rischio davvero limitato.

Roma: la città eterna

Se Milano è la capitale della moda, Roma è la capitale Italiana ma non è sicuramente solo per questo che vale la pena investire negli immobili di pregio in quest’altra metropoli. La città eterna è da sempre il simbolo del nostro Bel Paese: un luogo magico, con un patrimonio culturale ed artistico inestimabile. Investire in una casa di lusso a Roma significa avere la garanzia di possedere un pezzo di storia, che non perderà mai il suo valore. Anche qui arrivano ogni anno in tutte le stagioni personaggi di spicco nel mondo internazionale e molti di questi cercano un immobile che sia alla loro altezza.

Firenze: la città d’arte

Un’altra città che sembra attirare moltissimi investitori internazionali è Firenze: una delle città d’arte più belle d’Italia, che sorge in una regione davvero meravigliosa. Non parliamo più di una metropoli quanto piuttosto di una cittadina a misura d’uomo, che nel suo centro storico appare come un vero e proprio museo a cielo aperto. A Firenze il prezzo degli immobili di lusso non è certo economico, ma rimane ancora molto elevata la richiesta ed è quindi semplice vendere o affittare case di pregio in questa splendida location. Vale dunque la pena prendere in considerazione anche tale città, che a livello internazionale attira moltissimi personaggi di spicco e turisti.