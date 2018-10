Il Comune di Barbariga ha deciso di dedicare un vicolo alla memoria di don Costante Duina.

Vicolo don Costante Duina

Il Comune di Barbariga ha deciso di dedicare un vicolo a don Costante Duina. Dopo la delibera di Giunta si è passato all’atto vero e proprio con una Messa, celebrata da don Alberto, in sua memoria e con l’inaugurazione di vicolo don Costante Duina. “Lui è stato per 11 anni parroco di Barbariga ed è entrato nel cuore della gente di Barbariga – ha sottolineato il sindaco Giacomo Uccelli – E’ stato un parroco molto amato, sempre sorridente e disponibile”. Il vicolo, prima di questa intitolazione, non aveva un nome:” Faceva parte di piazza Conciliazione ma non aveva un nome. Ora invece si chiamerà vicolo don Costante Duina”.