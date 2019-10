Dopo diversi anni in cui il luogo non ha avuto un nome, l’Amministrazione comunale ha deciso di dedicarlo ad una grande figura nota nel panorama internazionale.

Intitolata stamattina a Montirone la biblioteca comunale a Oriana Fallaci

L’attuale sindaco Eugenio Stucchi aveva già tentato questo percorso di intitolazione quando era assessore nel mandato precedente. Non essendoci riuscito non si è dato per vinto e una volta divenuto primo cittadino ha condiviso questo progetto con l’Amministrazione attuale e il tutto si è coronato stamattina.

“L’intitolazione è per far sì che le persone si interroghino sulla figura di Oriana Fallaci, sempre libera, un pensiero super partes, oggettivo, non ha mai mancato di osservare le situazioni a trecentosessanta gradi – ha spiegato Stucchi ai presenti all’inaugurazione – E’ stata una grande donna, una grande scrittrice, una grande giornalista e attivista italiana. Oriana è un esempio a cui dovrebbero ispirarsi i nostri giovani”.

La targa all’ingresso

Spogliata del telo blu, i presenti leggendo la targa, hanno applaudito. Oltre al volto della Fallaci, la citazione della scrittrice “Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie, lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità”.

Presenti al momento ufficiale anche la dirigente scolastica Emanuela Boselli, dell’Istituto comprensivo di Montirone, e l’assessore alla Cultura Filippo Spagnoli.

Torna alla HOME PAGE