Infortunio in azienda a Manerbio: in arrivo l’ambulanza e un’auto medica in via Artigianale per una caduta al suolo.

Aggiornamento: coinvolta un uomo

A restare ferito alla Linea Verde di Manerbio è un uomo di 56 anni: è stato soccorso e caricato in ambulanza per essere portato in ospedale in codice giallo. Non sembra quindi essere in pericolo di vita per fortuna. L’azienda non ha rilasciato dichiarazioni al momento.

Infortunio in azienda a Manerbio: in arrivo l’ambulanza

Una persona è caduta in una delle aziende di via Artigianale ed è scattato il codice rosso. La chiamata ai soccorsi è arrivata pochi minuti dopo le 15 di oggi, lunedì, e sul posto si stanno precipitando i soccorritori della Croce Verde di Orzinuovi e un’auto medica da Brescia. Al momento non sono note le generalità del ferito, né da dove sia caduto, se da diversi metri o da un mezzo.

Seguono aggiornamenti.

