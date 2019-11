Una mattinata intensa di emozioni per i ragazzi della scuola secondaria di Rudiano che hanno incontrato Mauro Bernardi, Antonio Savoldi e l’arma dei Carabinieri in un incontro sulla sicurezza stradale.

La giornata

Un impegno questo, che la “Rudiano motori” porta avanti ormai da anni per smuovere la coscienza dei piccoli partecipanti, per far comprendere l’importanza di procedure di sicurezza anche banali ma fondamentali quando ci si mette in strada.