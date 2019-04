Vertice tra Ettore Prandini, Presidente Coldiretti e Coldiretti Lombardia, il Commissario Europeo dell’Agricoltura Phil Hogan e l’eurodeputata Lara Comi sugli scenari futuri dell’Unione in vista dell’importante appuntamento con le prossime elezioni tra poco più di un mese.

Incontro Coldiretti – Unione Europea a Lonato

L’incontro è avvenuto nel pomeriggio di oggi nella Cantina Perla del Garda in via Fenil Vecchio a Lonato, alla presenza dei vertici nazionali della Coldiretti e di centinaia di agricoltori del territorio. Al centro del confronto temi di stringente attualità: dalla Brexit alla nuova Politica Agricola Comune, dagli accordi internazionali alla trasparenza verso i consumatori con la battaglia per l’etichettatura d’origine obbligatoria su tutti i prodotti agroalimentari.

TORNA ALLA HOME