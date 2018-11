Questa mattina nel Teatro Civico di Manerbio sito in piazza Cesare Battisti, si sono riuniti imprenditori, relatori, presidenti di vari associazioni e insegnanti universitari qualificati in occasione dell’incontro “La produzione agroalimentare nella bassa bresciana”.

Incontro a Manerbio sulla produzione agroalimentare

L’agroalimentare, in particolare nella bassa bresciana, perchè a Brescia troviamo il numero più alto di allevamenti e di campi atti alla produzione agricola e, quindi, di materie prime. Oltre a questi esperti erano presenti anche degli esperti del lato giuridico, soprattutto penale, per parlare dei rischi a cui questi imprenditori vanno incontro.

L’incontro, infatti, era rivolto per lo più agli imprenditori per spronarli ad essere più favorevoli ai controlli e a delineare un quadro più chiaro di come si stia sviluppando il made in Italy.

Giuseppe Pozzi, moderatore: <<Non è un punto di arrivo ma un punto di partenza per il percorso futuro>>. Nel senso che questi incontri dovranno ripetersi per rendere la popolazione (cioè i consumatori) e anche gli imprenditori e i proprietari delle piccole aziende consapevoli dei rischi e dei privilegi del marchio Made in Italy, soprattutto in una provincia come Brescia (che appunto come dicevo nell’audio è quella più interessata alla produzione agroalimentare).

TORNA ALLA HOME