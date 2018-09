Incidente mortale poco prima delle 13 alle porte di Isorella: a morire una donna di 68 anni

Aggiornamento delle 15.10

La vittima dell’incidente mortale è Celerina Barbieri, residente a Isorella e persona molto conosciuta in paese

Il mortale

L’incidente è avvenuto lungo via Gottolengo, la strada che conduce da Isorella a Gottolengo, e ha interessato due veicoli, una Hunday e una Turan Volswagen. Uno scontro frontale e violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul luogo dell’incidente, oltre alla Polizia stradale di Brescia e i Vigili del Fuoco, sono giunte un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Due i coinvolti nel sinistro: un uomo di 57 anni e una donna di 68. E purtroppo per quest’ultima non c’è stato niente da fare. Il 57enne, invece, è stato trasportato in codice giallo in ospedale, a Manerbio.

Sull’esatta dinamica del sinistro sono ancora in corso le indagini delle Forze dell’ordine