Incidente in A4 tra Rovato e Ospitaletto. Possibili rallentamenti in seguito allo scontro e alla chiamata ai soccorsi in codice rosso.

Incidente in A4 tra Rovato e Ospitaletto

Brutto incidente in A4, precisamente sul tratto di autostrada che collega Rovato e Ospitaletto, in direzione Venezia. Non sono ancora note le modalità dell’incidente. Sul posto l’Ats di Novate e il Vigili del fuoco di Chiari.

Possibili ripercussioni sul traffico. Seguiranno aggiornamenti.