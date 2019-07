Incendio in un pioppeto tra Pontoglio e Palazzolo. Sul posto i Vigili del fuoco volontari di Chiari. La situazione è sotto controllo.

Incendio in un pioppeto

E’ successo tra Pontoglio e Palazzolo, proprio al confine in via Brescia. Ad aver preso fuoco è un pioppeto di proprietà di un agricoltore bresciano. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco di Chiari con due unità. La situazione è completamente sotto controllo, c’è del fumo e i pompieri stanno lavorando per far sì che non si riaccendano le fiamme.

Sul posto anche la Polizia Locale di Pontoglio.

