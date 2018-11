Inaugurazioni e lavori di ampliamento: assessori Rolfi e Gallera dalla Regione all’Asst Franciacorta. Presente anche la vicepresidente della Commissione sanità Simona Tironi.

Inaugurazioni e lavori di ampliamento all’ex Mellini

Una visita per fare il punto su quello che è stato e su quello che sarà, ma anche per inaugurare quanto già terminato e visionare i lavori in corso. L’assessore al Welfare Giulio Gallera e l’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi, insieme alla vicepresidente della Commissione sanità Simona Tironi, hanno fatto visita al presidio clarense dell’Asst Franciacorta, l’ex ospedale Mellino Mellini.

Il punto della situazione

Il direttore generale Mauro Borelli, alla presenza anche di quello sanitario Claudio Gentilini, ha illustrato quanto fatto negli ultimi anni. Ne è passato di tempo dal crollo del soffitto nel reparto di Medicina che ha dato il via al rinnovo dei locali. Tra il 2016 e il 2018 sono infatti stati realizzati interventi pari a più di 8 milioni di euro (tra cui il nuovo servizio di dialisi, di oncologia, l’ampliamento del Pronto soccorso, vari adeguamenti dei locali e molto altro) e sono in programma ancora lavori per più di 11 milioni che saranno realizzati nel corso dei prossimi anni. L’assessore al Welfare Gallera, si è complimentato (insieme a tutti gli altri ospiti) con la direzione clarense e ha documentato come sia stato ben svolto il lavoro nell’ultimo periodo tant’è che si è trovato d’accordo (seppur al momento non si possono ancora fare “promesse”) con i medici che a gran voce chiedono la riconferma di Borelli come direttore.

Le inaugurazioni e la visita

Al termine dell’incontro tutti gli ospiti hanno potuto visitare l’ospedale. Borelli e i suoi medici hanno infatti spiegato gli interventi già conclusi e quelli che verranno a breve effettuati. Inoltre, sono stati inaugurati nel pomeriggio il nuovo ingresso su viale Mazzini, il nuovo Cup e la Centrale di Sterilizzazione dell’ospedale di Chiari.

