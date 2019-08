Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la fiera di Orzinuovi, arrivata alla sua 71esima edizione. Quest’anno il taglio del nastro è stato affidato a Don Luciano Ghidoni un atto di riconoscenza per i 13 anni di operato nella comunità orceana, visto il suo imminente trasferimento a Sarezzo. Presenti tutte le autorità civili e militari e sindaci dei paesi limitrofi, accompagnate dalla Barda di Orzinuovi hanno fatto un corteo per la fiera.

Gli interventi

Diversi sono stati gli interventi nel corso della cerimonia. Ad aprire la mattinata è stata Patrizia Turotti presidente di Nuova Orceania e il primo cittadino, senatore Gianpietro Maffoni poi la parola è passata all’onorevole Mariastella Gelmini, all’europarlamentare Danilo Oscar Lancini, ai consiglieri regionali Federica Epis e Simona Tironi, Eugenio Massetti vice presidente di confartigianato lombardia e Giovanni Garbelli di Confagricoltura Brescia. al prefetto Attilio Visconti, a Silvano Brescianini vice presidente di Coldiretti,

Le dichiarazioni

“Siamo nel mezzo di una crisi di governo che non sappiamo come evolverà e credo che in un momento così delicato manifestazioni come queste ci riportano alle cose concrete, ai valori veri al dovere della politica che è ricostruire un’unità di sentire culturale e politica attorno all’Italia, al made in Italy al principio di sussidiarietà che vuole la politica vicina ai corpi intermedi. Anche in un tempo di crisi lavorando insieme, facendo rete e gioco di squadra possiamo mettere in vetrina il meglio del saper fare, il meglio della nostra cultura e della nostra agricoltura per guardare alla crescita e allo sviluppo” ha spiegato Mariastella Gelmini.

