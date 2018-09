All’inaugurazione ufficiale della 70sima edizione della fiera di Orzinuovi, presenti tutte le autorità civili e militari, oltre ai sindaci dei paesi limitrofi.

Inaugurazione ufficiale della fiera di Orzinuovi

Madrine della cerimonia sono stati i consiglieri regionali Federica Epis e Simona Tironi, mentre al taglio del nastro hanno preso parte anche l’orceano vice primario di chirurgia del Civile, il dottor Diego Pezzola e l’assessore dell’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi di Regione Lombardia Fabio Rolfi.

Gli interventi

Diversi sono stati gli interventi nel corso della cerimonia. A prendere la parola sono stati: Massimiliano Salini parlamentare europeo, l’assessore Fabio Rolfi, il parlamentare orceano Gianpietro Maffoni e il consigliere provinciale Diego Peli. Poi la parola è passata a Diego Massetti presidente di Confartigianato, Ettore Prandini presidente della Coldiretti Lombardia e il vice presidente di Confagricoltura Giovanni Gambelli.

Le dichiarazioni

“Mi complimento con la comunità di Orzinuovi, sento tanto orgoglio per questa fiera, che accresce ogni anno con iniziative nuove. Settantanni rinnovandosi ogni anno è la conferma della passione e un grande ruolo della comunità che è riconfermarsi sempre come grande piazza agricola. Un punto di incontro, non solo per esporre, ma anche oer fare un grande momento di incontro, conoscenza, interessanti convegni, informazione, un luogo per crescere”, ha sottolineato Fabio Rolfi.

“Nato nella fiera, vissuto nella fiera, l’ho maledetta per le notti rovinate, ma non so stare senza fiera”, è stato invece il particolare, ma apprezzatissimo esordio di Pezzola. Infine, non sono mancate le premiazioni. Riconoscimento donato da Nuova Orceania ai cittadini che si sono distinti come eccellenze locali.