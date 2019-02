Alle presenza delle associazioni, dell’Amministrazione, Calvisano in fiera e alcune autorità è partita la due giorni che vedrà Calvisano come porta bandiera di un pensiero dove l’ambiente l’agricoltura e l’attenzione ad essi è protagonista.

Inaugurazione della fiera agricola di Calvisano

Non una solita fiera ma l’impegno di valorizzare l’agroalimentare del nostro territorio. Tante le iniziative, che daranno vita finalmente ai tanti sforzi prodotti per l’organizzazione di essa. Sabato e domenica la mongolfiera, il pulman della polizia che illustrerà l’educazione stradale, tanti stand, mostre fotografiche e non solo.

