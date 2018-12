Inaugurazione del monumento Aido a Leno. L’evento si è svolto questa mattina.

Taglio del nastro per il nuovo simbolo dei donatori. Il gruppo Aido Giuseppe Pavia ha deciso di dedicare ai propri volontari un piccolo monumento nel piazzale di via Re Desiderio. Questo è stato inaugurato poco fa. Non mancherà poi il pranzo sociale.

