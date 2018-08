Inaugurato nuovo campo da calcio a Travagliato. I bambini adesso potranno giocare all’aria aperta durante le afose serate estive.

Inaugurato nuovo campo

Inaugurato il nuovo campo da calcio di Travagliato. Questo è nato in una zona ad Est dove non vi era uno spazio adeguato e i piccoli giocavano in una piazzetta. Il campo è stato realizzato grazie ad un accordo, di tre anni in cessione gratuita, tra Osvaldo Buizza, presidente della Casa di riposo e proprietario dell’area, e il Comune.

Immediato il divertimento. Anche il sindaco Renato Pasinetti e l’assessore Fabio Platto non si sono persi la prima partita e hanno corso con i più piccoli.