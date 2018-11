Questo pomeriggio è stato inaugurato il primo distributore di biometano in Europa. Si trova a Manerbio in via Leno.

Il primo distributore

Questa stazione rappresenterà il primo esempio europeo e uno dei primi a livello mondiale di HUB per produzione e distribuzione di Biometano liquefatto in sinergia con la rete gas. Nell’ambito del progetto 2LNG, le aziende ospiti hanno illustrato le numerose ricadute positive dell’approccio “BioLNG micro HUB”.

Approfondimento e taglio del nastro

Al taglio del nastro erano presenti le autorità, il vicesindaco Giandomenico Preti e il l’assessore regionale Alessandro Mattinzoli.

All’approfondimento erano presenti Marco Facchinetti – Bergas srl, Roberto Roasio – Ecomotive Solutions srl, Luisa Brega – Nec srl, Lorenzo Maggioni – Consorzio Italiano Biogas, Licia Balboni – Presidente Federmetano, con il moderatore Diego Gavagnin – Conferenza GNL,