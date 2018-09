Inaugurata ufficialmente la Sagra del Contadino di Mairano: ieri sera si è svolto il taglio del nastro.

Inaugurata ufficialmente la Sagra del Contadino di Mairano

Mairano è in festa per la 14esima edizione della Sagra del Contadino che si sta svolgendo in questo fine settimana. La serata di ieri ha avuto come momento importante il taglio del nastro, per dare ufficialmente il via a questo grande evento. Presenti importanti figure istituzionali, come i sindaci di Orzinuovi, Capriano del Colle, Barbariga, l’assessore al comune di Brescia Miriam Cominelli e il presidente della Fondazione BIBIO Severino Gritti. Poco prima di procedere col taglio del nastro il primo cittadino mairanese Paola Arini ha consegnato una targa speciale all’ex presidente della Pro Loco di Mairano e Pievidizio Luciano Carini, in segno di gratitudine sulla buona riuscita di questa Sagra avvenuta nel corso degli ultimi anni. E ora? Un tuffo nel passato e nelle tradizioni del mondo agricolo di un tempo.