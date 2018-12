Inaugurata l’ottava mostra dei presepi in Villa Mazzotti. La meravigliosa kermesse sarà visitabile fino al 13 gennaio.

Inaugurata l’ottava mostra dei presepi in Villa Mazzotti

E’ un appuntamento al quale i clarensi non possono proprio rinunciare. E’ stata inaugurata a mezzogiorno l’ottava mostra dei presepi in Villa Mazzotti allestita dall’associazione Amatori del presepe. Il nastro è stato tagliato dai bambini alla presenza del nuovo prevosto, monsignor Gian Maria Fattorini, gli organizzatori e la famiglia Firmo, in particolare la signora Adriana, e l’assessore alla Cultura Laura Capitanio.

Il livello di quest’anno è davvero alto e tutti, almeno una volta, dovrebbero far tappa alla mostra per essere catapultati nel vero spirito del Natale e poter ammirare i capolavori esposti.

I giorni e gli orari

La mostra sarà visitabile nei festivi dalle 10 alle 12.15 e dalle 14.30 alle 19, mentre nei prefestivi solo nell’orario pomeridiano. Le giornate invece, oltre all’Immacolata, saranno quella del 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 dicembre e 1, 5, 6, 12 e 13 gennaio.

Gli appuntamenti del weekend

Grande festa in pomeriggio in centro con le Botteghe di Chiari. Pop corn, dolci, zucchero filato e intrattenimento (con Masha e Orso, Butighì, Topolino e Minni) caratterizzeranno il pomeriggio in centro storico (come già annunciato qui). Da non perdere anche le proiezioni in piazza delle Erbe, mentre domani sarà allestito il villaggio in piazza Zanardelli. Nel calendario degli appuntamenti comunali invece, nel pomeriggio, alle 16, il Museo si trasformerà in un cinema! Proiettato il film “Gli eroi del Natale” con ingresso gratuito. Domani, dalla stessa ora, ci saranno le “Montagne di giochi per Natale” con il Cai.

TORNA ALLA HOMEPAGE