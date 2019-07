Inaugurata l’Oculistica dell’ospedale di Chiari. L’appuntamento nel pomeriggio di oggi alla presenza dell’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.

Vicino al direttore dell’Asst Franciacorta Mauro Borelli c’era anche la Lombardia. E a rappresentare la Regione leader nella sanità non poteva che esserci l’assessore al Welfare Giulio Gallera. E’ stata inaugurata oggi pomeriggio l’Oculistica del presidio ospedaliero dell’Asst Franciacorta di Chiari. Al taglio del nastro hanno partecipato anche il vice presidente della Commissione Sanità, Simona Tironi, l’eurodeputato Oscar Lancini e l’assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi. Presente anche il sindaco Massimo Vizzardi e il primario di oculistica, il dottor Franco Spedale.

E’ stato annunciato il completamento dei lavori per l’adeguamento antincendio e sono stati descritti anche altri piccoli interventi previsiti per i presidi dell’Asst Franciacorta. “Regione continua a essere a fianco dell’Asst Franciacorta – ha commentato Gallera, con i complimenti per il nuovo reparto – In arrivo nuovi fondi per piccole manutenzioni”.

