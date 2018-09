Tolto il velo all’area feste che sarà inaugurata con la Fiera del Casoncello.

Quindicesima edizione

Tutto è pronto per la quindicesima edizione della Fiera del Casoncello che si svolgerà a Barbariga da giovedì a domenica. Quest’anno la Fiera avrà una nuova location, ovvero la tensostruttura che è stata inaugurata martedì sera dall’Amministrazione comunale e dalla Pro Loco con il taglio del nastro.

A seguire la presentazione della Fiera del Casoncello:” Abbiamo voluto fortemente già da quest’anno che la Fiera del Casoncello venisse fatta in questa tensostruttura – ha dichiarato il sindaco Giacomo Uccelli – Siamo nominati e richiamati per questa eccellenza che è il casoncello che a Barbariga ha creato tanti posti di lavoro. Questa struttura darà sicuramente ancora più slancio a questa Fiera e diventerà un punto di riferimento per tutta la comunità”.