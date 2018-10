Inaugurata l’area camper a Chiari. Questa mattina il taglio del nastro tra via Sandella e via del Cimitero.

Taglio del nastro all’area camper. La nuova zona è stata creata dall’Amministrazione tra via Cimitero e via Sandella, nei pressi del supermercato. Si tratta di un’area per il carico e lo scarico delle acque e per poter parcheggiare i grossi mezzi a quattro ruote. Fino alla fine dell’anno l’area rimane a disposizione gratuitamente degli oltre 100 camperisti clarensi. Dal prossimo anno il servizio sarà usufruibile con un piccolo contributo che il Comune concorderà con gli utenti.

Il nastro è stato tagliato dal consigliere Mario Belotti, che ha seguito il progetto, dal sindaco Massimo Vizzardi e da Ombretta Parietti, presidente del camper club clarense.

