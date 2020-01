Inaugurata oggi la nuova sede di Bagnolo soccorso e dell’Ats a Bagnolo Mella.

Nuova sede per Bagnolo soccorso e Ats

E’ stata inaugurata oggi la nuova sede di Bagnolo soccorso e dell’Ats a Bagnolo Mella. Un’occasione speciale e di festa, anche perché è stata l’occasione anche per celebrare i 20 anni del gruppo Bagnolo soccorso. “E’ un sogno che diventa realtà – le parole del presidente di Bagnolo soccorso, Ermanno Maggioni – Sono stati vent’anni importanti e questo è il coronamento di un sogno e ci permetterà di essere ancora più presenti sul territorio. Ma non ci vogliamo fermare qui perché abbiamo tanti progetti in ballo”. Tante le autorità presenti, alle quali ha fatto gli onori di casa il sindaco Cristina Almici, molto soddisfatta per la nascita di questa nuova sede. “E’ una delle poche opere che ha attraversato tutti e due i miei mandati – ha detto il primo cittadino – Abbiamo fatto un percorso lungo con un impegno economico importante e determinante è stato anche l’apporto proprio di Bagnolo soccorso, che ringrazio, che ha anticipato 80mila euro di affitto”. E a breve ci sarà un’altra inaugurazione all’ex Cag. “Il 29 marzo consegneremo la sede alla Protezione civile e questa struttura diventerà il centro operativo comunale”.

