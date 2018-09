Inaugurata la nuova sede dell’Avis-Aido a Castrezzato. Addio a via Marconi, questa à in via Gatti, al posto della ex sala civica.

E’ stata inaugurata oggi pomeriggio, alla presenza delle autorità civili e religiose, la nuova sede dell’Avis-Aido di Castrezzato. Questa si è infatti trasferita in via Gatti, mentre prima si trovava in via Marconi. La sala è stata messa a disposizione dal sindaco Gabriella Lupatini alle due importanti associazioni del territorio. Questo era un passaggio necessario anche per adempire alle leggi in merito agli spazi e gli ambulatori. All’evento, non sono poi mancati i ringraziamenti di rito e la benedizione ad opera di monsignor Mario Stoppani.

