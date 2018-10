Inaugurata la Casa della Musica a Chiari. Questa mattina il taglio del nastro che ha aperto le porte alla struttura dove convivranno tutte le realtà musicali operanti sul territorio.

Inaugurata la Casa della Musica a Chiari

Taglio del nastro alla Casa della Musica. Nella struttura convivranno il Corpo bandistico G.B. Pedersoli, il Coro Polifonico e la Piccola Accademia di Musica San Bernardino. Il corteo è iniziato in piazza delle Erbe ed è poi gunto in vicolo Pace. 10.45 da piazza Erbe in corteo verso piazzetta di vicolo Pace. Il progetto di unire tutti sotto lo stesso tetto è nato dall’idea dell’Amministrazione di favorire fra loro il dialogo e la collaborazione.

