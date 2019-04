Inaugurata alla presenza delle autorità civili, militari e religiose la 40esima edizione della fiera del settore equestre TravagliatoCavalli.

Taglio del nastro alla presenza delle autorità civili, religiose e militari per il 40esimo anniversario della TravagliatoCavalli, fiera del settore equestre. Ieri sera i sindaci dei Comuni del circondario travagliatese si sono riuniti per la tradizionale cerimonia inaugurale. Presente anche il Corpo musicale Santa Cecilia che, nonostante la pioggia, ha allietato i presenti e accompagnato il corteo fino al tendone principale della fiera.

Un particolare ringraziamento da parte del primo cittadino, Renato Pasinetti, è andato a tutti i suoi collaboratori, senza i quali la manifestazione non potrebbe, di anno in anno, essere portata avanti. Presente anche il Prefetto di Brescia Attilio Visconti, che ha ricordato di quando si trovava a Travagliato e collaborava per la sicurezza della fiera. É stato anche proposto di estendere la manifestazione a livello europeo.

