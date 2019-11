Inaugurata a Chiari la panchina rossa contro la violenza sulle donne. E’ stata scoperta questa mattina in viale Mellini.

Inaugurata la panchina rossa

E’ stata scoperta questa mattina. Anche Chiari ha finalmente la sua panchina rossa contro la violenza sulle donne. In occasione della Giornata mondiale per l’eliminazione del fenomeno, che cade il 25 novembre, l’Amministrazione insieme ad alcune realtà come la Rete di Daphne, A.R.I.A e l’Istituto Vittoria Razzetti Onlus.

La prima parte della giornata si è svolta al salone Marchetti dove sono stati protagonisti i giovani che hanno assistito a video, mostre e testimonianze e poi, insieme, è stata raggiunta la panchina regalata alla cittadinanza dalla Pro Loco, rappresentata dal presidente Sergio Faustini.

Alla cerimonia, oltre ai rappresentati delle associazioni, hanno preso parte il vicesindaco Maurizio Libretti, l’assessore ai Servizi sociali Vittoria Foglia e il consigliere Sandro Gozzini. “NON AVER PAURA, CHIEDI AIUTO”. E’ scritto ben visibile sulla struttura di ferro rossa.

Questa sera e domani, Idea Teatro, offrirà uno spettacolo significativo e volto alla riflessione dal titolo “La chiave dell’ascensore”.

