“La mia arte”. Questo il titolo dell’imperdibile mostra che da oggi, sarà ospitata nella sala “Tra terra e Cielo” di piazza Pavoni, 1. Protagonista è Antonio Scorrano, che con il patrocinio del Comune, ha messo in mostra le sue opere. L’inaugurazione si è tenuta nel pomeriggio. L’evento è stato introdotto da Elisa Consolandi ed è intervenuto anche il sindaco Gabriella Lupatini.

Chi è Antonio Scorrano?

Il suo è un volto noto, in paese è nei dintorni, Scorrano è infatti un carabiniere in pensione e per molto tempo ha operato al Radiomobile. Classe 1962, fin da giovane ha sentito l’esigenza e il desiderio di accostarsi alla pittura: nei suoi primi dipinti si è ispirato al paesaggio e al vedutismo poi, dopo l’incontro con il pittore Franco Balduzzi, sono giunte la figura e il ritratto. Il suo è un olio su tela molto dettagliato, preciso: coglie gli aspetti più intimi del carattere e dell’animo umano e li riporta nella sua opera.

