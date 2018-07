E’ arrivata l’estate e così arriva anche l’edizione estiva della nostra rivista “in Casa” un regalo esclusivo del nostro giornale per i lettori.

In regalo

Non mancheranno ovviamente consigli su come arredare la propria casa al mare o quale rifugio in montagna scegliere, oppure quali climatizzatori scegliere per stare al fresco anche in città. Senza dimenticare i nostri amici a quattro zampe e quindi dove andare in vacanza con cani e gatti.

Tutto questo e molto altro ancora lo potrete trovare, appunto, su “in Casa”, in regalo il 13 luglio con ChiariWeek, GardaWeek edizione bresciana, ManerbioWeek e MontichiariWeek.

Presenti inoltre interessanti approfondimenti sulle nuove tecnologie al servizio della casa, sugli infissi più sicuri e su come “sopravvivere” in condominio…