In bici sul “cavalcavia” di Bagnolo Mella senza paura.

Sul “cavalcavia” in sicurezza

La pista ciclabile sul “cavalcavia” di Bagnolo Mella (come viene chiamata viale Marcolini) era una priorità e verrà presto realizzata.

Così facendo si raggiungeranno diversi obiettivi: da una parte sarà completato il giro del territorio cittadino collegato attraverso un’unica rete di piste ciclabili, dall’altro, questa nuova opera renderà più sicuro il percorso per i tanti bagnolesi (e non solo) che utilizzano solitamente il “cavalcavia” per i loro spostamenti su due ruote, permettendo dunque ai cittadini di non correre alcun rischio.

Un intervento importante anche dal punto di vista della realizzazione pratica, che collegherà due vie centrali e di grande passaggio come viale Europa e viale Italia, la parte Est con la parte Ovest.

Il progetto definitivo prevede un costo di 261mila euro: una somma considerevole per la quale il Comune ha anche presentato la domanda per partecipare al bando regionale per l’assegnazione dei contributi (a fondo perduto) per progetti legati alla sicurezza.

L’articolo completo sul Manerbio Week in edicola da oggi, venerdì 26 luglio.

TORNA ALLA HOME PAGE