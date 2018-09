E’ stata una domenica all’insegna dei festeggiamenti a Ludriano frazione di Roccafranca. Sono stati un centinaio gli anziani del Paese che hanno risposto all’invito per la Festa dell’anziano. L’evento organizzato dall’amministrazione comunale e dall’oratorio, ha avuto lo scopo di rendere omaggio anche ai due più longevi del Paese.

I Premiati

Si sa che la saggezza deriva dall’esperienza, e che le persone anziane vanno sempre onorate. Paragonabili a vere biblioteche di ricordi, senza di loro non esisterebbe un futuro. Nel pomeriggio ad onorare due veterani, sono stati presenti l’amministrazione comunale e in particolar modo il sindaco Emiliano Valtulini e l’assessore ai servizi sociali Elena Piemonti che hanno fatto la consegna ufficiale della pergamena. Domenica Piemonti 99 anni e Giuseppe Fuoco 89 anni, sono l’esempio vivente di quanto sia importante il welfare, in questo piccolo angolo di paradiso della bassa bresciana.

Presenti anche il vice sindaco Umberto Antonelli, assessore pubblica istruzione e cultura Valeria Franzelli, consigliere Ottorino Signorini, consigliere Paolo Bosetti, consigliere Alberto Foletti, consigliere Mauro Vertua.

L’articolo completo sul numero del Chiariweek di venerdì 21 settembre.

Gallery