Impianto natatorio a Ospitaletto: partiti i lavori della nuova struttura. La riapertura è prevista nella primavera del prossimo anno.

L’anno nuovo porta con sé l’apertura e l’avvio del cantiere e i relativi lavori per la riqualificazione dell’area che ospiterà il nuovo impianto natatorio di Ospitaletto. Dopo i lavori pubblici in materia di impianti sportivi messi in campo dall’amministrazione comunale e che nei mesi scorsi hanno restituito alla cittadinanza il nuovo Centro Tennis, ora si passa alle piscine, progetto atteso da anni e che vedrà la luce nell’area di via Leopardi, dove andrà a completare il polo sportivo.

Riapertura nella primavera del 2021

Il progetto, migliorato e modificato con la variante dello scorso maggio, non ha previsto ulteriori costi aggiuntivi a carico del Comune, confermando l’importo iniziale dell’opera pubblica per circa 3 milioni di euro. Per il sindaco Giovanni Battista Sarnico “Questo progetto garantirà lo sviluppo di un’attività sportiva da sempre vissuta e partecipata dalla nostra cittadinanza”.

