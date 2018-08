Imperdibile sagra del Santellone a Chiari. Musica, divertimento e buon cibo saranno a disposizione di tutti fino a lunedì sera all’oratorio della frazione.

Imperdibile sagra del Santellone

E’ un’evento da non perdere. Uno di quelli dove divertimento e buon cibo si sposano alla perfezione. E’ tornata la sagra del Santellone e continuerà fino a lunedì sera. L’appuntamento è all’oratorio di don Bosco di via Pontoglio. Dopo cena non mancherà la musica dal vivo.

Il servizio completo e le foto dei volontari sul ChiariWeek in edicola da venerdì 10 agosto.