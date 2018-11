È programmato per venerdì 9 novembre alle ore 16.30 al Centro Diurno Casa Bianca, in via Guerzoni 18 a Montichiari, il convegno dal titolo “Vivere tra due culture: l’esperienza dei giovani di seconda generazione nati o cresciuti in Italia”, una tavola rotonda organizzata da #genera_azioni, in collaborazione con l’associazione Pacifica Monteclarense e il progetto “Discorsi” che riguarderà il tema dei giovani figli di immigrati e le loro esperienze di vita.

Gli approfondimenti mirati saranno a cura della dott.ssa Jennifer Pedersoli che inquadrerà l’argomento dal punto di vista psicologico e della dott.ssa Maria Grazia Archetti, assistente sociale del Comune di Montichiari, che esporrà dati ed esperienze del territorio.

Ampio spazio verrà dato ai racconti dei giovani nati e cresciuti in Italia fra i quali Aly Cissè divenuto custode sociale del suo condominio a Calcinato.

La serata si concluderà alle 20.00 con un momento conviviale, un rinfresco a cura dell’Associazione Pacifica Monteclarense e intermezzi musicali coordinati dal gruppo Discorsi.

Per partecipare è necessario iscriversi contattando il 339.5848119

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Lombardia.

