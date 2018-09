E’ successo un paio di giorni fa e vi è stata conferma, a Roccafranca il virus West Nile c’è. Vittima è stato un cavallo di soli 9 anni di Daniela Mombelli. Il cavallo a causa del suo sistema immunitario basso, è stato facile preda della zanzara.

Il caso

“E’ stato stabilito dopo gli esami da parte della clinica veterinaria di Spirano, che è morto a causa di una puntura di zanzara del Nilo – ha commentato Mombelli – Ho fatto di tutto ma non c’è stato nulla da fare”. Sono state parole piene di tristezza quelle di Daniela, proprietaria di Gamleeboy, uno splendido purosangue , che stava allenando per importanti gare sportive. L’animale era stato acquistato a Sulzano agli inizi di agosto, e aveva presentato una problematica all’anteriore sinistro. A distanza di un mese, la situazione fisica non aveva avuto grandi miglioramenti. “Domenica è iniziato il tremore muscolare, l’andature con atassia, un primo sospetto di laminite da parte del veterinario da cui era in cura, ma poi la scoperta del virus del Nilo”, ha spiegato Daniela. Dopo il ricovero alla clinica privata è stato riscontrato un possibile collegamento al virus west nile. Il cavallo deceduto dopo poche ore, è stato preso sotto incarico dell’Ats del distretto di Rovato. “I veterinari Ats, hanno confermato i sospetti, dopo aver trovato tramite campionamento, nella mia proprietà la presenza della specie di zanzare”, ha spiegato Daniela.

Azioni Preventive

Il sindaco Emiliano Valtulini dopo aver avuto comunicazione da parte dell’ Ats competente territoriale, sul caso, a scopo preventivo, ha deciso di effettuare una disinfestazione di tipo ordinario in luoghi come caditoie, zone pubbliche, scuole e parchi.

Il virus era stato riscontrato pochi giorni prima anche a Chiari, località non distante da Roccafranca. La vittima, ricoverata inizialmente in gravi condizioni, è stata in quel caso, una donna di 58 anni.

Il virus west nile viene trasmesso all’uomo e soprattutto agli equidi (cavalli, asini, ecc), attraverso la puntura di zanzare infette del genere Culex. Non si trasmette da persona a persona, ma tramite vettori come uccelli selvatici e zanzare.