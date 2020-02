Il vescovo a Chiari per la Giornata del Malato. Questo pomeriggio monsignor Pierantonio Tremolada ha fatto tappa al presidio ospedaliero cittadino dell’Asst Franciacorta.

Il vescovo a Chiari per la Giornata del Malato

Il vescovo è stato a Chiari per la Giornata del Malato. Monsignor Pierantonio Tremolada ha visitato i reparti del nosocomio clarense e ha celebrato la Messa nella cappella dell’ospedale. Atteso alle 15.45, il pastore della diocesi ha incontrato lo staff e il direttivo dell’ospedale, non solo medici, infermieri, volontari, ma Tremolada ha salutato anche i pazienti e i clarensi che lo hanno atteso nei corridoi del primo piano della struttura.

La Messa

Il vescovo ha presieduto la celebrazione nella cappella dell’istituto ospedaliero. In apertura, il pastore alla guida della Diocesi bresciana è stato invitato come ospite speciale anche per i suoi prossimi passaggi nella città di Chiari. Al vescovo è anche stato donato un omaggio per la visita. Doveroso il ringraziamento di mons. Tremolada che, dopo la celebrazione di domenica in cattedrale a Brescia, ha sottolineato ancora una volta l’importanza dell’accompagnamento e del malato.

La 28esima giornata dedicata a chi soffre

“Gesù Cristo, a chi vive l’angoscia per la propria situazione di fragilità, dolore e debolezza, non impone leggi, ma offre la sua misericordia, cioè la sua persona ristoratrice” questo il messaggio condiviso dal vescovo e scritto da papa Francesco nel Messaggio per la Giornata mondiale del malato, che ricorre l’11 febbraio, partendo dalla citazione dell’evangelista Matteo (11,28): “Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro”.

